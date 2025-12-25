

وكالات

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها قد تحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين رغم الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس في 19 ديسمبر.

أضافت الوزارة، أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجدا أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون ذات صلة بقضية إبستين، ولم تذكر الوزارة متى تم إبلاغهم بتلك الملفات الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن موظفيها يعملون على مدار الساعة لمراجعة تلك الوثائق وإجراء التنقيحات المطلوبة بموجب القانون الذي أقره الكونجرس بالإجماع تقريبا الشهر الماضي، وفقا لروسيا اليوم.