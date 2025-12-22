نقابة الاسنان: ارتفاع أسعار علاج الأسنان سببه الدولار وليس جشع الأطباء

كشف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الكشف والخدمات العلاجية لدى أطباء الأسنان خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأمر يرجع بالأساس إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وليس كما يُشاع عن جشع الأطباء.

وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أهل مصر» على قناة أزهري، إن جميع مستلزمات وأجهزة طب الأسنان تقريبًا مستوردة من الخارج، بداية من الكراسي وحتى أبسط الأدوات، وهو ما يجعل تكلفة العلاج مرتبطة مباشرة بسعر الدولار، الذي يحسبه الموردون بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن الأعباء لا تتوقف عند المستلزمات الطبية، بل تشمل أيضًا تكاليف التراخيص، التي وصفها بالمرهقة، حيث يضطر طبيب الأسنان للتعامل مع ما يقرب من 11 جهة مختلفة تشمل الحماية المدنية، والبيئة، والنفايات الطبية، والحي، إلى جانب أزمة السكني والإداري.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان أن المصروفات الثابتة تشمل كذلك أجور التمريض والسكرتارية، فضلًا عن المصروفات المتغيرة الخاصة بالخامات والمعامل، والتي تعتمد أيضًا على مستلزمات مستوردة، مؤكدًا أن النقابة أجرت دراسة تفصيلية أوضحت أن تكلفة بعض الخدمات أعلى من الأسعار التي يفرضها بعض الأطباء بالفعل.

وشدد هيكل على أن المنافسة الشرسة دفعت بعض الأطباء للعمل بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية، محذرًا من تأثير ذلك على جودة الخدمة، ومؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في النهاية هو انعكاس مباشر لارتفاع التكلفة، وليس قرارًا فرديًا من الأطباء.