كتب- أحمد العش:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة كان في عام 2013 يصل إلى نحو 13.5٪، فيما يبلغ الآن نحو 6.2٪، مؤكدا أن هذا التحسن تحقق بفضل المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة، والتي وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جمهورية جديدة قائمة على أسس قوية، تهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة العنصر البشري.

