حوكمة الرياضة.. صبحي: ضوابط جديدة واستقلالية مؤسساتية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع الاتحادات الرياضية لوضع مجموعة من الضوابط الهامة لحوكمة الأداء الرياضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وقال الوزير: "نعقد اجتماعات مع الأندية الرياضية لتحديد مفاهيم المؤسسات الرياضية بهدف تحقيق الاستقلالية، بما يعني ارتباط العمل بالوطن، ووضع ضوابط للجان الأوليمبية والبارالمبية، وكذلك للنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما لا يخل بدور الدولة والتزاماتها تجاه المؤسسات الرياضية، فضلاً عن تنظيم إشعار الأندية والشركات العاملة في الاستثمار الرياضي".

وشدد الدكتور صبحي على أهمية تطوير العلوم البينية لإخراج منهج متكامل للعلوم الرياضية، مضيفًا: "نعمل على تطوير ملف الرياضة على كافة المستويات، وشاركنا في تأسيس هذا العمل لإعداد تعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية استنادًا للحق المكفول للدولة بموجب الدستور".