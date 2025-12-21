إعلان

"صفائى" يزور محطات محولات منطقة كهرباء مصر العليا -(صور)

كتب : محمد صلاح

09:07 م 21/12/2025
كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد صفائي عضو مجلس الإدارة المتفرغ للمنطقة الجنوبية، محطة محولات نجع حمادي الصناعية جهد 500 ك.ف ومحطة محولات جنوب قنا جهد 220 ك.ف في حضور المهندس عبدالناصر محمود رئيس قطاع شبكات قنا والمهندس خالد خلف الله رئيس قطاع الوقاية والاختبارات والمهندس جمعة محمد علي رئيس قطاع الخطوط والمهندس احمد الهواري مدير عام الخطوط والمهندس عوني محمود مدير عام الاتصالات بالتحكم الإقليمي بنجع حمادي.

استهدفت الزيارة متابعة سير الأعمال على أرض الواقع والاطلاع على آخر المستجدات وفي إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة.

وخلال الزيارة استمع العاملون بالقطاعات المختلفة بمنطقة كهرباء مصر العليا إلى توجيهات عضو مجلس الإدارة المتفرغ للمنطقة الجنوبية الذي أكد سيادته على أهمية دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط حديثة، أو تدعيم القائم منها، أو إنشاء وتوسعة محطات المحولات القائمة، بما يواكب خطة الدولة لتنمية جنوب الصعيد وتوفير التغذية الكهربائية لجميع المشروعات الجديدة.

