رئيس مجلس الشيوخ يعلن ممثلي الهيئات البرلمانية

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارات من عدد من الأحزاب السياسية، بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ.

وأعلن اختيار حزب الشعب الجمهوري، النائب إيهاب وهبة ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب كريم سالم نائبًا لممثل الهيئة البرلمانية.

كما أعلن اختيار حزب العدل، النائب إسماعيل الشرقاوي ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد فتح الله نائبًا لممثل الهيئة البرلمانية.

وأعلن اختيار حزب الجبهة الوطنية، النائب أسامة إسماعيل نائبًا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس.

كما أعلن اختيار حزب الوفد، النائب ياسر قورة نائبًا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب.

