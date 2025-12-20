إعلان

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:00 م 20/12/2025

محور 26 يوليو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 284 (تابع) الصادر في 17 ديسمبر 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 640 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي مشروع تطـوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بـين طريـق القـاهرة/ الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحـدود الإداريـة لمحافظـة الجيزة.

ونص قرار وزارة التنمية المحلية، على "نزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة".

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريـدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۰ الصادر باعتبار مشروع تطـوير محور ٢٦ يوليو والمحاور المتصلة به فى النطاق المحصور بـين طريـق القـاهرة/ الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحـدود الإداريـة لمحافظـة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

وأكد القرار أن محافظة الجيزة على استعداد لدفع التعويضات النهائية التي تنتهـي إليهـا لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لـسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠".

