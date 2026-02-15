إعلان

مهندس عودة طابا.. رحيل مفيد شهاب

كتب : عمر صبري

11:38 ص 15/02/2026

الدكتور مفيد شهاب

تُوفي اليوم الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد أعلام الفكر القانوني في مصر والعالم العربي، بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء قدّم خلالها الكثير في خدمة الجامعة والوطن.

وينشر مصراوي أبرز تفاصيل السيرة الذاتية للراحل الدكتور مفيد شهاب.

1- يُعد رمزًا للعالم الجليل والأكاديمي المرموق.

2- أسهم إسهامات بارزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

3- ترك بصمة واضحة في مجالات القانون الدولي والدبلوماسية.

4- تخرج على يديه أجيال من العلماء والباحثين في مجال القانون الذين يواصلون مسيرته العلمية.

5- أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.

6- حصل على دكتوراه الدولة في القانون الدولي من جامعة باريس.

7- شغل سابقًا عدة مناصب حكومية أبرزها رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية.

8- كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في قضية طابا.

9- شارك في إعداد الرأي المصري الرسمي حول قضية تيران وصنافير.

10- حصل على عدد من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته العلمية والوطنية.

11- شغل منصب المستشار القانوني للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.

12- أحد قضاة المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي منذ عام 1988.

13- مدير معهد قانون الأعمال الدولي بجامعة القاهرة.

