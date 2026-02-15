الأورمان: إجراء 250 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالمحافظات

أعلنت جمعية الأورمان، تنفيذ 250 عملية جراحية للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء 250 عملية جراحية تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، فضلًا عن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأوضح "شعبان"، في بيان اليوم، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، والتي تشمل (سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بني سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة – الوادي الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – مرسى مطروح)، تم اختيارهم بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية للأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة.

وأضاف أن الأورمان تقوم شهريًا بتنظيم القوافل الطبية التي من خلالها يتم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

