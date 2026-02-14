فريق متخصص ينقذ سيدة حامل من فشل تنفسي حاد بقصر العيني

أنقذ فريق طبي متخصص في كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، حامل، كانت تعاني من فشل تنفسي حاد شكّل تهديدًا مباشرًا لحياتها وحياة جنينها، وذلك باستخدام تقنية الإيكمو المتقدمة، في تدخل طبي دقيق جرى بالكامل داخل مستشفى الطوارئ، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفياتها، وتحت إشراف الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة.

تعود تفاصيل الحالة إلى إصابة السيدة بعدوى تنفسية خلال فترة الحمل، تلقت على إثرها العلاج اللازم، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بصورة سريعة، وظهرت عليها أعراض حادة تمثلت في صعوبة شديدة في التنفس والحركة، وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى معدلات خطيرة، ما استدعى تحويلها على وجه السرعة إلى مستشفيات قصر العيني.

وعند وصولها إلى مستشفى الطوارئ، برئاسة الدكتور أحمد ماهر، كانت الحالة شبه فاقدة للوعي، وتم نقلها فورًا إلى غرفة الإفاقة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلا أن نسبة الأكسجين لم تتجاوز 50% رغم المحاولات المكثفة.

وأظهرت الفحوصات والأشعة إصابتها بمتلازمة الفشل التنفسي الحاد (ARDS)، مع حدوث انهيار تدريجي في ضغط الدم، استلزم استخدام أدوية رافعة للضغط خلال الساعات الأولى من الفجر.

وأوضحت كلية الطب أنه كان لسرعة التعامل مع الحالة داخل مستشفى الطوارئ دور حاسم في الحفاظ على استقرارها الأولي، وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور طارق الجوهري، رئيس قسم الحالات الحرجة، الذي أكد: "التعامل مع هذه الحالة الحرجة تطلب سرعة ودقة عالية في كل خطوة، وكان للتنسيق الفوري بين جميع فرق التخصصات دور حاسم في استقرار الأم والجنين.

وأضافت أنه بعد تقييم عاجل من فرق النساء والتوليد، تبيّن أن الجنين ما زال على قيد الحياة، ليُتخذ القرار الفوري بطلب تدخل وحدة الإيكمو باعتبارها الحل العلاجي الأخير لإنقاذ الأم والطفل.

من جهتها، أوضحت الدكتورة إسماعيل أبو الفتوح، رئيس قسم النساء والتوليد: "كانت متابعة حالة الجنين أولوية قصوى لنا منذ بداية وصول الأم، والتنسيق مع وحدة الإيكمو وفرقة الطوارئ ساعد على الحفاظ على سلامة الأم والجنين، ما يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التخصصات داخل المنظومة العلاجية بقصر العيني."

وعلى الفور، تحركت وحدة الإيكمو بقيادة الدكتور أكرم عبد الباري، رئيس وحدة الإيكمو بقصر العيني، حيث جرى وضع خطة تدخل دقيقة تراعي خطورة الحالة وخصوصيتها. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ قرار طبي غير مسبوق في مصر، حيث قام الدكتور محمد عبد المنعم بتركيب الكانيولا المزدوجة عبر الرقبة (Avalon)، بما يسمح بالحركة أثناء دعم الإيكمو، وتم توصيل الإيكمو داخل غرفة العمليات الهجينة باستخدام الإرشاد بالأشعة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، ونجح التدخل في استعادة كفاءة الأكسجة، لترتفع نسبة الأكسجين إلى 95%، مع بدء الاستقرار التدريجي للحالة وسحب الأدوية الرافعة للضغط.

وأكد الدكتور أكرم عبد الباري: "التدخل باستخدام الإيكمو في هذه الحالة كان دقيقًا واستثنائيًا، خصوصًا مع تركيب الكانيولا المزدوجة وحركة المريضة أثناء العلاج، وهو ما يعكس القدرات المتقدمة لوحدة الإيكمو وكفاءة فرقنا في مواجهة أصعب الحالات الطبية لضمان أفضل النتائج للمرضى.

وتحت الإشراف المباشر لوحدة الإيكمو، تابعت فرق النساء والتوليد حالة الجنين بصورة يومية، فيما استعادت الأم وعيها الكامل، وبدأت مرحلة العلاج المكثف، وكان التحدي الأبرز هو تحريك المريضة والمشي بها أثناء توصيلها بجهاز الإيكمو، وهو ما تم بعد تنسيق طبي دقيق وبقيادة فريق العلاج الطبيعي داخل وحدة الإيكمو، في نموذج يعكس التكامل بين التخصصات المختلفة داخل المنظومة العلاجية.

وبعد 14 يومًا من العلاج داخل وحدة الإيكمو، تم رفع المريضة من جهاز التنفس الصناعي، وغادرت المستشفى تمشي على قدميها لتقضي شهر رمضان وسط أسرتها، في انتظار إتمام حملها وولادة طفلها بسلام.

