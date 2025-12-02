قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تسعى باستمرار لترسيخ مكانتها في كل من الصناعات العسكرية والمدنية، مؤكدًا أن هذا السعي يتم من خلال التطوير المستمر لقدرات الهيئة ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مختلف المجالات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة العربية للتصنيع تواصل لعب دورها الحيوي في قطاع صناعة وسائل النقل، فمصنع "سيماف" هو المسؤول عن تصنيع جميع عربات القطارات ومترو الأنفاق.

وأشار إلى أن قطارات المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق صُنعت بالكامل في مصنع سيماف بالتعاون مع شركة كورية، والهيئة تشعر بالفخر بنقل التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيا خاصة بها.

وأشار "عبداللطيف" إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تصنيع 210 عربات بضائع للقطار الكهربائي السريع من خلال شركة سيماف المصرية، معربًا عن أمله في الانتهاء من تصنيع هذه العربات قبل نهاية عام 2026.

وأشار أيضًا إلى أن شركات القطاع الخاص تعمل بالتعاون الوثيق مع الهيئة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في تعزيز هذا التعاون لدفع عجلة التصنيع الوطنية.

وفيما يتعلق بالتصنيع العسكري، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل على تصنيع منظومة حديثة لمجابهة الطائرات المسيرة بالتعاون مع شركة أجنبية، مضيفا: "ستكون منظومة متكاملة لمجابهة الطائرات المسيرة تتكون من رادار ثلاثي يرصد الأهداف على مسافة 100 كيلو متر"، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تصنيع هذه المنظومة.

وأكد "عبداللطيف" أنه سيتم تجربة المنظومة ميدانيًا بعد معرض إيديكس 2025.

وأكد "عبداللطيف" أن الهيئة تعمل في صمت على تصنيع منظومات جديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تعلن عن أي مشروع جديد إلا بعد الانتهاء منه بشكل تام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.