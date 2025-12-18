"الصحة" توقع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لدعم عمليات زراعة القرنية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، والبنك الزراعي المصري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف دعم عمليات زراعة القرنية والقضاء التام على قوائم الانتظار الخاصة بها.

و يأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة، مما يسهم في تخفيف معاناة المرضى غير القادرين وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، مع التركيز على الحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي.

وقع البروتوكول الدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي للصندوق، و ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، بحضور محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك، و سامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، و غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب قيادات من الجانبين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة والصندوق، أن البروتوكول يركز على تمويل شراء القرنيات اللازمة للمرضى المستحقين، مع إجراء العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة المتعاقدة، وفق الضوابط الطبية المعتمدة.

وأكد أن هذه الشراكة ستقلص فترات الانتظار بشكل كبير، بعد أن ساهم تعاون سابق مع البنك المركزي في إجراء نحو 750 عملية، لتتجاوز أكثر من 1000 حالة بدعم البنك الزراعي، مما يقلل الانتظار إلى أقل من شهرين بدلاً من سنوات.

ثمن «عبدالغفار» الدور الوطني للبنك الزراعي في تعزيز الشراكات المجتمعية، دعماً للمبادرات الرئاسية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

