لتلبية معدلات الإشغال المتزايدة في سيليا بالعاصمة الجديدة.. افتتاح The Village المنطقة التجارية غدا

كتب : مصراوي

06:21 م 17/12/2025
    المنطقة التجارية الترفيهية The Village (1)
    المنطقة التجارية الترفيهية The Village (4)
    المنطقة التجارية الترفيهية The Village (6)
    المنطقة التجارية الترفيهية The Village (7)
    المنطقة التجارية الترفيهية The Village (3)
    المنطقة التجارية الترفيهية The Village (2)

إعلان تحريري:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن افتتاح المنطقة التجارية الترفيهية "The Village" غدا الخميس، لتلبية معدلات الاشغال المتزايدة في سيليا بالعاصمة الجديدة.

واوضحت المجموعة - عبر الصفحة الرسمية لسيليا على فيس بوك - انه سيتم غدا افتتاح "كارفور" و"كيدز ستيشن" بمنطقة "The Village" بالاضافة الى تنظيم حفل فني كبير للنجم رامي صبري بمناسبة الافتتاح .

وتعد منطقة " The Village " الاكثر تميزًا في سيليا ، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وتعد القلب النابض لسيليا حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة ساحرة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

ويأتي افتتاح "The Village" استكمالاً للخدمات المتنوعة الموجودة في سيليا – على غرار كافة المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى - والتي تتميز بتوافر الخدمات المتكاملة لتلبية كل احتياجات القاطنين ، لتصبح "سيليا" أول مجتمع من نوعه ينبض بالحياة بالعاصمة الجديدة . وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في قلب النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 فدان .

كارفور رامي صبري العاصمة الجديدة سيليا طلعت مصطفى

