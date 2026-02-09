إعلان

شكاوى المواطنين محل دراسة جادة.. بدوي يوضح حقيقة تصريحه بشأن "استنفاد الباقة"

كتب- حسن مرسي:

01:11 ص 09/02/2026

ربط المدارس بالإنترنت

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لبدء حوار مجتمعي موسع بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الرقمي، مشيرًا إلى أن الجلسات ستشهد مشاركة غير مسبوقة لثلاثة وزراء مرة واحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "سنبدأ غدًا أول حوار مجتمعي بحضور وزراء الاتصالات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأضاف بدوي أن اللجنة ستستضيف أيضًا ممثلين عن الشركات العالمية العاملة في مجال التطبيقات والمنصات الرقمية، موضحًا: "معنا الرئيس التنفيذي لتطبيق 'تيك توك' في مصر وشمال أفريقيا، وممثل قانوني عن 'فيسبوك' و'تويتر'، وممثل عن 'مايكروسوفت'، بالإضافة إلى نواب الرؤساء التنفيذيين في شركات خدمات الاتصالات".

وتابع أن هذا الحوار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما حذر رئيس لجنة الاتصالات من خطورة الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن ظاهرة الإدمان وصلت إلى مراحل مقلقة، قائلًا: "الطفل من 5 إلى 10 سنوات إذا سُحب منه الهاتف وهو مرتبط بلعبة إلكترونية، نجده يبكي بكاء هستيريًا ولا تستطيع تهدئته".

وأكد أن اللجنة تدرس هذه القضية ضمن أولويات عملها، مؤكدًا أن الحل يتطلب تشريعًا رادعًا وآليات حماية فعالة.

وفيما يتعلق بما نُسب إليه من تصريحات حول استنفاد باقات الإنترنت بسبب مشاهدة فيديوهات معينة، أوضح بدوي أن كلماته تم تحريفها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس شكاوى المواطنين من استهلاك الباقات بسرعة، ولكن دون إرجاع السبب إلى نوعية المحتوى.

وقال: "الخطأ هو أن التصريح لم يُنشر على مواقع رسمية، وتم تحريفه تمامًا.. نحن ندرس شكاوى المواطنين بجدية، وسيتم استدعاء المسؤولين للتوضيح".

وأشار إلى إطلاق استراتيجية الطيف الترددي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أنها ستسهم في توسيع خدمات البيانات ورفع كفاءة الشبكات، مضيفًا: "90% من المصريين لا يعرفون معنى الطيف الترددي، لكنهم يريدون باقة إنترنت تستمر معهم طوال الشهر كما كان يحدث في السابق".

