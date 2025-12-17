إعلان

"عمليات حماة الوطن" تتابع تصويت جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمرحلة الثانية

كتب : نشأت علي

12:00 م 17/12/2025

عمليات حماة الوطن

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، انعقادها برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، لمتابعة التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر اليوم وغدا.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، النائب كريم إمام، أمين أمانة الشباب، النائب محمد الحداد، أمين أمانة العمال، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وتتواصل غرفة العمليات بشكل دائم على مدار يومي الانتخابات، وكذلك أثناء الفرز مع أمانات حماة الوطن في المحافظات التي يجري فيها التصويت، لتذليل أي عقبات تؤثر على المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن، تواصلها الدائم كذلك مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تسهيل العملية الانتخابية في جميع اللجان التي تجري فيها جولة الإعادة.

وشددت الغرفة المركزية، على جميع مرشحي حماة الوطن، ومؤيديهم ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية.

وججدت غرفة عمليات حماة الوطن، تأكيدها على جميع المواطنين بضرورة التمسك بحقهم في الإدلاء بأصواتهم، في الاستحقاق الانتخابي، لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

عمليات حماة الوطن الفريق محمد عباس حلمي انتخابات مجلس النواب 2025

