القاهرة - أ ش أ:

كرم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عددًا من الرموز الدينية والفكرية، وذلك خلال فعاليات الندوة الدولية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية على مدار يومين تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة».

وشمل التكريم ، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تسلّم التكريم نيابةً عن الدكتور أحمد الشرقاوي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

كما كرّم مفتي الجمهورية الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديرًا لدوره في تعزيز الحوار الديني والفكري وخدمة قضايا المسلمين في العالم.

وشمل التكريم أيضًا الدكتورة عائشة المناعي، رئيس مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، تقديرًا لإسهاماتها العلمية والفكرية في إبراز الدور الحضاري للمسلمين وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

وفي السياق ذاته، كرّم رئيس الجمعية المصرية الأذربيجانية، تقديرًا لإسهاماته العلمية في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.

كما تم تكريم الشيخ حبيبة عثمان، من دار الإفتاء المصرية، تقديرًا لدورها الدعوي والعلمي، وإسهاماتها في العمل الإفتائي المؤسسي.

وعقب مراسم التكريم، أعلن مفتي الجمهورية عن إطلاق جائزة الإمام القرافي في دورتها الجديدة، موضحًا أهداف الجائزة ودورها في دعم البحث العلمي وترسيخ منهج الاجتهاد الرشيد، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي قصير يعرّف بالجائزة وأهم محاورها.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على تقدير الجهود العلمية والفكرية التي تسهم في تجديد الخطاب الديني، وتعزيز الوعي، وربط الفتوى بقضايا الواقع الإنساني، بما يخدم استقرار المجتمعات ويحفظ كرامة الإنسان.