دافع الإعلامي تامر أمين، عن مدرس المنصورة والذي أثار جدلًا بفيديو متداول يفرض فيه شروطًا محددة على الطلاب والطالبات للحضور إلى فصله الدراسي، مؤكدًا أن الفيديو يمثل صوتاً للأخلاق والاحترام في التعليم.

وقال أمين في برنامجه "آخر النهار" على قناة "صدى البلد"، إن المعلم حدد شروطاً للحضور مثل عدم ارتداء بناطيل مقطعة أو مكياج مبالغ فيه، مضيفًا أن الطلاب جاؤوا للتعلم لا لعرض أزياء.

أوضح أمين أن الحرية لها سقف ولكل مقام مقال، مشيرًا إلى أن المظهر في الدرس يجب أن يكون محترمًا وبسيطًا يتناسب مع مكان العلم، معقبًا: "إحنا جايين نتعلم مش نشقط عريس".

وتابع الإعلامي تامر أمين أن المعلم حر في فصله كما الطلاب أحرار في اختيارهم، مؤكدًا أن من لا يلتزم بالشروط يمكنه عدم الحضور دون إجبار، مشددًا على أن التعليم يحتاج احتراماً متبادلاً بعيداً عن "البهرجة" غير المناسبة.