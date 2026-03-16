محافظ القاهرة يكشف موعد الانتهاء من إزالة كوبري السيدة عائشة بالكامل

كتب : محمد نصار

08:17 م 16/03/2026 تعديل في 08:41 م

فك كوبري السيدة عائشة

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه لم يتبق إلا أيام قليلة على الانتهاء من إزالة كوبري السيدة عائشة المعروف بكوبري الموت، والبدء في إعادة تطوير المنطقة مكانه، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة في إطار أعمال الحفاظ على القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التي كان يسببها كوبري السيدة عائشة الذي تم بناؤه أوائل الثمانينات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبري يعرف "بكوبري الموت".

وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد، والأعمدة، والكمرات، والأسوار، والفواصل، عدة مرات، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبري، لذا تم اتخاذ قرار فكه وإزالته حرصًا على أمن وسلامة المواطنين بعد تشغيل محور صلاح سالم الجديد، كبديل للكوبري آمن على حياة المواطنين، ويحقق في الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.

كوبري السيدة عائشة إزالة كوبري محافظ القاهرة ابراهيم صابر محور صلاح سالم

