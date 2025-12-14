(أ ش أ):

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أهمية الالتزام الصارم بمعايير الجودة والرقابة داخل شركات المطاحن، وضرورة متابعة مراحل الإنتاج والتخزين والنقل لضمان توفير دقيق مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، مشددا على استمرار دعم الوزارة لخطط تطوير شركات المطاحن ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز استدامة منظومة الخبز والدقيق على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار متابعة سير العمل وتعزيز كفاءة منظومة الطحن وإنتاج الدقيق، بما يدعم استقرار منظومة السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الخبز المدعم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات الإنتاج والطاقة التشغيلية لشركات المطاحن، وخطط الصيانة والتطوير، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة الطحن، مع التركيز على تحسين جودة الدقيق وتقليل الفاقد، بما ينعكس إيجابيًا على منظومة الخبز المدعم ويحقق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي.

حضر الاجتماع وليد أبو المجد نائب الوزير، وعلاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، بالإضافة إلى حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس علي عبدالعزيز مستشار المطاحن، إلى جانب رؤساء شركات المطاحن التابعة.