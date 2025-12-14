كتب- محمد سامي:

تصوير- محمد معروف:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، سوق "اليوم الواحد" بمنطقة المرج، في إطار جهود الدولة لزيادة إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم المبادرات المختلفة التي تستهدف توصيل السلع الغذائية والاستهلاكية إلى أكبر عدد من المواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة.

ويُقام السوق على مساحة إجمالية تقدر بنحو ١٠٠٠ متر مربع، ويضم ٤٠ باكية داخل الخيمة الرئيسية، إضافةً إلى ١٠ سيارات متنقلة توفر السلع المختلفة بأسعار مخفضة، وتم اختيار الموقع وإنشاء وتجهيز الخيمة بالكامل بمعرفة حي المرج؛ بما يعزز سهولة الحركة داخل السوق ويُسهِم في توفير بيئة حضارية للمواطنين.

وتعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجهة الرئيسية في العرض، إلى جانب مشاركة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ لضمان توفير السلع وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الافتتاح، أن الوزارة مستمرة في التوسع في أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة؛ لضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالسوق الجديدة في المرج التي تقدم تشكيلة واسعة من السلع بجودة وأسعار مناسبة.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هذه النوعية من المبادرات تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء أسواق منظمة وحضارية؛ بما يُسهم في ضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر إلى حي المرج على جهوده في تجهيز موقع السوق وإدارته بكفاءة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العملَ على تدشين ودعم المبادرات الهادفة إلى توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.