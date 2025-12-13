كتب- أحمد السعداوي:

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتي تم عقدها على مدار يومَين بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن كل جهات الوزارة .

وشارك سويلم، حسب بيان وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، في المناقشات التي تمت بين مجموعات العمل المشكلة من الحضور، والتي تضمنت إعداد مقترحات للمشروعات المستقبلية ذات الأولوية على المديين القريب والبعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة لتنفيذها، ودرجة أهمية كل مشروع، وعلاقة كل مشروع بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 .

وأضاف البيان: وعقب ذلك تم عقد لقاء مجمع من كل الحضور لتحديد أولويات المشروعات المقدمة من مجموعات العمل، والتي انتهت إلى تحديد (٧٥) مشروعًا ذا أولوية .

وأشاد سويلم، في كلمته بختام ورشة العمل، بما تحقق في ورشة العمل من مخرجات مهمة حددت أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التي سيتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والذي يعتبر خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو إنجاز كبير؛ ولكنه مجرد البداية لمسار جديد ومختلف في وضع رؤية مستقبلية للوزارة .

وأكد سويلم أن هذه المشروعات التي تم الاتفاق عليها تعد بمثابة أولويات واضحة للمشروعات التي تلبي مستهدفات واحتياجات الوزارة؛ ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة .

وأشار الوزير إلى أبرز محاور العمل التي تندمج في كل مشروعات الوزارة المستقبلية؛ مثل تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه .

وأشاد سويلم بالتفاعل والنقاش البناء بين مجموعات العمل التي تمثل جهات الوزارة المختلفة، والتكامل في الأفكار والمقترحات؛ بما يجعل خارطة الطريق المقترحة للمشروعات معبرة عن تخصصات واحتياجات مختلف جهات الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تضم كفاءات متميزة نحرص دومًا على الاستفادة من قدراتها وأفكارها في خدمة الوزارة .

ووجه سويلم قطاع الإدارة الاستراتيجية ووحدة إدارة المشروعات، بإعداد مذكرة مفاهيمية Concept Note لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية، بإطار زمني واضح ومؤشرات للأداء وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، مع تحديد التقاطعات في تنفيذ كل مشروع مع الوزارات والجهات المختلفة .

وتوجه سويلم، في نهاية ورشة العمل، بخالص الشكر لكل الحضور ومنسقي الجلسات والمنظمين لورشة العمل .

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. بالأرقام ننشر الأسعار الشهرية لكل منطقة

ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد