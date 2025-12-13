إعلان

أحمد موسى يدعم صلاح: أيقونة ليفربول وقائد منتخب مصر أمام مهمة حصد أمم أفريقيا

كتب : حسن مرسي

08:43 م 13/12/2025

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى أن محمد صلاح يمثل أيقونة فريدة في ليفربول، مشددًا على عدم وجود لاعب يجمع بين التسجيل والصناعة مثله.

وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن صلاح قدم تمريرة حاسمة في مباراة برايتون، مضيفًا أن جميع زملائه كانوا يبحثون عن تمريره الكرة ليسجل.

أوضح موسى أن الجميع تابع المباراة لدعم صلاح، مشيرًا إلى مسيرته الاستثنائية من المقاولين العرب حتى ليفربول، ما يجعله لا يُقارن بأحد.

وتابع أن صلاح، كقائد لمنتخب مصر، يتحمل مسؤولية كبيرة في بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن المنافسة صعبة مع تطور جميع المنتخبات.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لا تملك أسطورة مثل صلاح الذي كتب تاريخًا حقيقيًا، داعيًا الجميع لتقديم الدعم الكامل له وللمنتخب في البطولة القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى محمد صلاح ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق