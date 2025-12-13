أكد الإعلامي أحمد موسى أن محمد صلاح يمثل أيقونة فريدة في ليفربول، مشددًا على عدم وجود لاعب يجمع بين التسجيل والصناعة مثله.

وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن صلاح قدم تمريرة حاسمة في مباراة برايتون، مضيفًا أن جميع زملائه كانوا يبحثون عن تمريره الكرة ليسجل.

أوضح موسى أن الجميع تابع المباراة لدعم صلاح، مشيرًا إلى مسيرته الاستثنائية من المقاولين العرب حتى ليفربول، ما يجعله لا يُقارن بأحد.

وتابع أن صلاح، كقائد لمنتخب مصر، يتحمل مسؤولية كبيرة في بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن المنافسة صعبة مع تطور جميع المنتخبات.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لا تملك أسطورة مثل صلاح الذي كتب تاريخًا حقيقيًا، داعيًا الجميع لتقديم الدعم الكامل له وللمنتخب في البطولة القادمة.