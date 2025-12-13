مستشار الرئيس للصحة: متحور (H1N1) هو الأكثر انتشارًا في مصر والعالم

وجَّه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، نصيحة عاجلة لأولياء الأمور والطلاب والموظفين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، "أصحاب نزلات البرد والإنفلونزا عليهم الالتزام بالعزل المنزلي وعدم التوجه للمدرسة أو العمل أو الجامعة"، مضيفًا أن مدة هذا العزل يجب ألا تقل عن ثلاثة أيام كحد أدنى.

وأوضح تاج الدين أن هذا الإجراء هدفه مزدوج، فهو يحمي الأخرين في الأماكن المغلقة من انتشار العدوى، ويحمي الشخص المصاب نفسه من خطر تطور المضاعفات الصحية، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، نتيجة عدم أخذ قسط كافٍ من الراحة والإرهاق.

وشدد مستشار الرئيس للصحة على ضرورة اللجوء الفوري للطبيب عند ظهور أعراض محددة.

وتابع مستشار الرئيس للصحة: "إذا ظهرت على المريض أعراض مثل صعوبة التنفس، أو كحة مصحوبة ببلغم، أو ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، فلا بد من استشارة الطبيب فوراً".

وبين الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المتحور (H1N1) التابع لنوع إنفلونزا (A) هو الأكثر انتشاراً في مصر والعالم.

وأضاف أن شدة الأعراض التي يشعر بها الكثيرون تعود إلى قدرة هذا الفيروس على تغيير شكله سنوياً ليتفادى المناعة المكتسبة، مما يجعل تأثيره يبدو أقوى.