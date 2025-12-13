طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت مؤتمرًا لإعلان تولي مصر رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للرياضة البدنية التابعة لليونسكو بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق سعد نقيب الإعلاميين.

وفاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مرشح مصر برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لمنظمة اليونسكو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء فى المكتب التنفيذي المنتخب للجنة، وحضر الاجتماع ممثلاً عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الاصوات.

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول.

وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.