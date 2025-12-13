"الآثار" تروج للمقصد السياحي المصري بالتشيك

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بعدد من المدن بدولة التشيك، بالتعاون مع Der Tour، أحد أبرز منظمي الرحلات في أسواق أوروبا الشرقية ولاسيما السوق التشيكي.

وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة للمقصد المصري.

وقد تم تنظيم هذه القافلة السياحية بمدن كل من Prague، وBrno، وOstrava؛ والتي تم اختيارها بناءً على أهميتها وحركة الطيران المتاحة بينها وبين الوجهات السياحية المصرية.

وتهدف هذه القافلة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق التشيكي بصورة أكبر من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي يتميز بها من حيث المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يقدمها لزائريه ولوجهاته السياحية المختلفة ولاسيما منطقتي العلمين الجديدة ومرسى مطروح وخاصة خلال موسم صيف 2026، بالإضافة إلى تعزيز مبيعات الموسم الشتوي الحالي وموسم صيف 2026. وقد استضاف منظم الرحلات 18 فندقًا مصريًا رئيسيًا في مصر بالإضافة إلى دعوة 50 من كبار وكلاء السفر التشيك للمشاركة في هذه القافلة السياحية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في تنظيم هذه القافلة السياحية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة والهيئة لتنويع مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما من الأسواق الرئيسية في شرق أوروبا، وفي مقدمتها السوق التشيكي الذي يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة في أعداد السائحين الوافدين منه للمقصد المصري بعد السوق البولندي، مشيراً إلى النمو الذي حققه السوق التشيكي في أعداد السائحين الوافدين منه للمقصد المصري خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة الطلب السياحي منه وارتفاع معدلات حركة الطيران العارض المتجهة نحو الوجهات السياحية الشاطئية المصرية.

وقد مثَّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه القافلة السياحية محمد الشرقاوي، مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأحمد صالحين، مدير وحدة أسواق شرق أوروبا وأسواق روسيا الاتحادية بالهيئة.

وخلال فعاليات القافلة السياحية، قدم ممثلو الهيئة عرضًا تقديميًا استعرضوا خلاله أبرز المنتجات السياحية بالمقصد المصري ولاسيما تلك التي تلقى اهتماماً من السائح التشيكي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والتي من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير.