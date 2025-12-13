بعد كمين داعش ومقتل جنديين أمريكيين.. ترامب: "سنرد"

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أمريكيين قتلوا في سوريا (جنديان ومترجم مدني)، كما دعا بالشفاء العاجل لثلاثة جنود آخرين مصابين تأكدت سلامتهم.

وقال ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، "كان هذا هجومًا شنّه تنظيم داعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، في منطقة بالغة الخطورة خارجة عن سيطرتهم الكاملة"، مضيفًا: "الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب عن غضبه واستيائه للغاية من هذا الهجوم، وسيكون هناك ردٌّ حازم".

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، مساء اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي، وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هجوم استهدف قوات أمريكية قرب مدينة تدمر وسط سوريا.

وأوضح البنتاجون أن الحادث وقع أثناء تواجد القوات الأمريكية في الموقع المستهدف، مؤكدًا مقتل الجنديين والمترجم المدني، من دون الإفصاح عن هوية الجهة المنفذة أو تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم.

وفي بيان لاحق عبر حساب القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس"، ذكرت أن الحادث وقع يوم 13 ديسمبر، وأنه تم على يد مسلح منفرد من تنظيم داعش في سوريا، حيث أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية ومدني أمريكي واحد، وإصابة ثلاثة آخرين، فيما تم الاشتباك مع المسلح وقتله.