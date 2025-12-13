إعلام عبري: إسرائيل خاطرت بإثارة غضب الولايات المتحدة باغتيال رائد سعد

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اليوم السبت، أن القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، قُتل في مدينة غزة، في عملية وصفاها بأنها "رد على انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين احتياطيين بجروح طفيفة في خان يونس"، إلا أن مصادر أمنية أكدت عدم وجود أي صلة مباشرة بين عملية القتل وخرق وقف إطلاق النار.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن عملية الاغتيال استهدفت الرجل الذي يُعتبر نائبًا للرجل الثاني في التنظيم وأحد مهندسي 7 أكتوبر، ونفذت الساعة 2:49 مساءً بتوجيه من الاستخبارات الإسرائيلية، فيما تم إبلاغ الجانب الأمريكي بالعملية في الساعة 3:09 مساءً، ما يشير إلى احتمال إثارة توتر مع الولايات المتحدة بسبب التوقيت، بحسب ما قالته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن العملية نفذت في ساحة نابلسي غرب مدينة غزة، وهي خطوة غير مألوفة بالنظر إلى الاتفاقيات الميدانية التي اتبعتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين.

وفي بيان مشترك، قال نتنياهو وكاتس إن سعد كان مشغولًا في "إعادة تأهيل حركة حماس والتخطيط لشن هجمات ضد إسرائيل وتنفيذها، وإعادة بناء قوة هجومية، في انتهاك صارخ لقواعد وقف إطلاق النار والتزامات حماس باحترام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وفق ما ذكر البيان.