حسام موافي يكشف عن أخطر عضو في الجسم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن الكلى هي أخطر عضو في جسم الإنسان.

وقال موافي، خلال برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، إن عملها أكثر تعقيدًا من القلب، موضحًا أن الكلى مسؤولة عن أكثر من مليون وظيفة حيوية في الجسم، مما يجعل حالاتها المرضية شديدة الخصوصية.

وأضاف موافي، أنه يستحيل تشخيص أمراض الكلى عبر الشاشات، مؤكدًا أن فحص الطبيب المختص هو الطريقة الوحيدة الدقيقة.

وتابع: كل مريض كلى تختلف حالته عن الآخر، مما يستلزم متابعة يومية دقيقة.

وأشار موافي إلى مفهوم العمر البيولوجي كأحد أهم أدوات الطب الحديث، قائلًا إن لكل إنسان عمرين: عمر البطاقة والعمر الطبي الحقيقي.

وأكد موافي أن تحديد هذا العمر ضروري لجرعات الدواء وخاصة في العناية المركزة، حيث أن العمر الفعلي للجسم يختلف عن السن المكتوب.

واختتم موافي بالإشارة إلى أن هذا المفهوم الطبي المتقدم ذكر في القرآن الكريم منذ 1400 عام، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة القصص عن بنات النبي شعيب اللاتي وصفتا أباهما بأنه "شيخ كبير"، حيث أن "الشيخ" يعني الخمسين و"الكبير" يعني من تقدم به العمر الحقيقي عن سنة الظاهري.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين

حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

بعد شكاوى المتقدمين.. "الطاقة الجديدة": التقديم إلكتروني ولا استبعاد لأحد