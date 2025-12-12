زيادة المعاشات .. تعرف على موعدها وقيمتها بعد إقرارها

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قيمة أول قبض لأصحاب المعاشات بعد إعلان هيئة التأمينات عن تفاصيل زيادة المعاشات فى يناير 2026، لكافة الأشخاص، سواء الحاليين أو الجدد الذين سيبلغوا السن القانوني في أول العام المقبل.

ووفقا لما أعلنت الهيئة، تكون قيمة أول قبض لأصحاب المعاشات بعد إعلان هيئة التأمينات عن تفاصيل زيادة المعاشات فى يناير 2026 كما يلي:

بالنسبة للأشخاص الذين سيبلغوا السن القانوني «سن المعاش» في شهر يناير المقبل سيكون الحد الأدنى والأقصى للمعاش كالآتي:

- الحد الأدنى للمعاش لمن يبلغ السن القانوني في يناير 2026 سيكون 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيه.

- الحد الأقصى للمعاش لمن يبلغ السن القانوني في يناير 2026 سيكون 13360 جنيهًا بدلا من 11600 جنيه.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم البالغ عددهم نحو 11 مليون ونصف المليون مواطن، ستكون قيمة القبض لهم في شهر يناير المقبل كما هو دون حدوث أي تغيير فيه، وسيتم زيادة قيمة المعاشات لهم في شهر يوليو المقبل 2026، بقيمة تبلغ 15%.

وبالنسبة لتفاصيل الزيادة التي ستطبق أيضا على الموظفين والمؤمن عليهم والتي تخص الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ستكون كالآتي:

- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيكون 2700 جنيها بدلا من 2300 الحالية.

- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيكون 16700 جنيها بدلاً من 14500 جنيه.

