خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع "فيتش" توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي، أن رفع وكالة فيتش توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% يبرز قوة مؤشرات التعافي الحقيقية.

وقال الشوادفي في مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التحسن يرتبط مباشرة بدعم الإنتاج المحلي وتوطين المشروعات الكبرى، مضيفًا أن المناخ الاستثماري تحسن بشكل ملحوظ مع جذب استثمارات أجنبية أكبر بفضل الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.

أوضح الشوادفي أن الدولة نجحت في تحويل الصدمات العالمية إلى فرص تنموية، مشيرًا إلى توسع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حمى الاقتصاد من الهزات الخارجية.

وتابع الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي، أن تراجع التضخم إلى 12.3% في المدن و10% على مستوى الجمهورية يؤكد فاعلية السياسات المالية والنقدية، مع تحسين القوة الشرائية وتنشيط التجارة الداخلية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاستمرار في تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض مع السياسات المالية الحكيمة سيرفع معدلات النمو في السنوات القادمة.

وأشار الشوادفي إلى أن هذه الإنجازات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الاعتماد على الإنتاج الداخلي بعيدًا عن الأموال الساخنة.

