أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقاً، أن التقرير الأخير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يحمل دلالات مهمة حول وضع الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار الدولية.

وقال صالح خلال مداخلته ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن تصنيف مصر في المرتبة الثالثة إقليمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقعات نمو الاقتصاد بنسبة 4.8%، يعكسان ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الحالي.

مصداقية الوكالات الدولية كـ "شهادة ثقة"

وفي هذا السياق، أضاف مستشار البنك الدولي السابق أن التقارير الصادرة عن الوكالات الكبرى مثل "فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، ليست مجرد أرقام، بل هي معايير علمية دقيقة تمنح الاقتصاد الذي تشيد به "شهادة ثقة" دولية.

وأوضح أن هذه التقييمات تلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً على مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات العالمية.

أشار صالح، إلى أن احتلال مصر المرتبة الثالثة إقليمياً، خلف السعودية والإمارات، يمثل إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس.

وذكر أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة عند المقارنة بطبيعة اقتصاديات الدولتين؛ حيث تمتلكان عوائد نفطية ضخمة وبنى تحتية متطورة، في حين أن الاقتصاد المصري يخوض تحديات مركبة تتعلق بالزيادة السكانية، والضغوط الجيوسياسية المحيطة، وتحديات التنمية، مما يجعل من جذب الاستثمار في هذه الظروف مؤشراً على كفاءة السياسات المتبعة.

أبرز نقاط تقرير "فيتش" وتحليل الخبير

وتابع : مصر تحتل المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع أن توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المقبل،مبينا أن شهادات وكالات التصنيف العالمية تُعد معياراً أساسياً للمستثمرين الدوليين، وتحقيق هذا المركز يأتي رغم التحديات السكانية والجيوسياسية المعقدة التي تواجهها مصر.