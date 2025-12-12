إعلان

الأرصاد: شتاء ممطر يضرب شمال البلاد.. والسحب تتكاثر على القاهرة الكبرى

كتب : أحمد الجندي

01:09 م 12/12/2025

أمطار القاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة عن استقرار الأجواء الشتوية على شمال البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الأمطار قد تمتد تدريجياً إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 23 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأجواء الشتوية حالة الطقس اخبار الطقس

