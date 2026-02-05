إبراهيم عيسى: تحول الموقف التركي شهادة على صلابة الدولة المصرية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المشهد السياسي الراهن يعكس بوضوح نجاح وانتصار السياسة المصرية التي أديرت منذ عام 2013 بحكمة وصلابة ورؤية بعيدة المدى، في مواجهة ما وصفه بحالة "الاندفاع والانفعال التركي"، على حد وصفه، التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح "عيسى" خلال فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن النجاح المصري تجلّى في قدرة الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدارة علاقة شديدة السخونة والالتهاب مع تركيا، رغم ما تعرضت له مصر من ضغوط تركية مكثفة، شملت، بحسب وصفه، حشدًا وتعبئة ودعمًا سياسيًا وإعلاميًا لجماعة الإخوان المسلمين، بل ودعمًا بأشكال أخرى أكثر خطورة.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والتركية خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها: زيارة أردوغان لمصر في 2024، وزيارة الرئيس السيسي لتركيا، ثم لقاءات شرم الشيخ، وصولًا إلى الزيارة الرسمية الأخيرة لأردوغان إلى القاهرة، تمثل ذروة هذا التحول.

ولفت إلى أن الزيارة الأخيرة حظيت بحفاوة وتغطية أوسع، وظهرت خلالها مشاهد ذات دلالات رمزية وإنسانية، من بينها مشاركة زوجتي الرئيسين في زيارات ثقافية، بما يعكس صورة مختلفة للعلاقات بين البلدين.

وأكد "عيسى"، أن هذه المشاهد تحمل رسالة واضحة مفادها أن مصر لم تضعف ولم تهتز أمام ضغوط جماعة الإخوان أو محاولات الابتزاز والاستفزاز، ولا أمام سنوات من الدعم والسيطرة التركية على الجماعة.

واعتبر أن دلالة المشهد الذي يقود فيه الرئيس السيسي سيارة خلال الزيارة تعكس رمزية سياسية واضحة، مفادها أن من يقود السيارة هو من يقود السياسة والعلاقة، في إشارة إلى أن زمام المبادرة بات في يد الدولة المصرية.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه قائلًا إن مصر بعد 2013 نجحت في كسر المشروع الإقليمي لأردوغان، وأسقطت الرهان على إضعاف الدولة المصرية عبر الاستنزاف الداخلي والإرهاب والتشويه الخارجي، مؤكدًا أن التحول في الموقف التركي اليوم هو في حد ذاته شهادة على صلابة الدولة المصرية وقدرتها على فرض معادلتها السياسية.

