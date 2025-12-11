كرمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، باعتبارها قيادة نسائية مصرية ملهمة، وذلك خلال احتفالية "أجندة بكين +30.. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"، والتي عقدت مساء اليوم بالقاهرة وتأتي بالتزامن مع مرور 30 عامًا على مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمرأة في بكين.

شهدت الفعالية حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومروة علم الدين، مسؤولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من القيادات النسائية المصرية الملهمة والوزيرات السابقات والسفيرة ميرفت تلاوي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، ورئيسة اللجنة الفرعية للصحة، خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أن المرأة المصرية في عهد الرئيس تحظى بدعم كبير في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع، وأصبحت المرأة تعيش عصرًا ذهبيًا، وتبذل الدولة جهودًا كبيرة لتمكين المرأة في تولي المناصب القيادية.

