بدون مضادات حيوية.. "بيطري القاهرة" تبدأ بيع دواجن التسمين الإثنين

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، بدء بيع دفعة أولى من دواجن التسمين المنتجة لأول مرة في مصر باستخدام أعلاف نباتية خالية تمامًا من المضادات الحيوية من إنتاج مركز أبحاث الحيوان والدواجن بالكلية.

وأوضحت كلية الطب البيطري، في بيان، أن موعد بدء البيع يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025.

وقال الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية: نقوم بدعم الأبحاث التطبيقية التي تُترجم إلى نتائج واقعية تخدم المجتمع وصناعة الدواجن، وتُسهم في إنتاج غذاء صحي وآمن خالٍ من المضادات الحيوية، بما يعزز ثقة المستهلك ويحد من مقاومة الميكروبات ويدعم تطوير القطاع البيطري والاقتصاد الوطني.

فيما قال الدكتور خالد نصر الدين، رئيس قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية بالكلية: هذا الإنتاج ثمرة تعاون علمي يهدف لإنتاج دفعات دواجن تسمين بنظم تغذية نباتية خالية من المضادات الحيوية، مقدّمًا نموذجًا عمليًا يبرهن قدرة البحث العلمي على إحداث تغيير حقيقي في الصناعة، وتحسين صحة المستهلك، ودعم إنتاج غذائي آمن ومستدام.

وأضاف الدكتور هاني سمير، نائب مدير المركز، أن هذا الإنتاج يعكس التزام المؤسسة بتعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يدعم صناعة الدواجن ويواكب التوجّه العالمي نحو إنتاج غذاء آمن ومستدام، مؤكدًا استمرار المركز في تبني مبادرات علمية تُحدث أثرًا حقيقيًا في المجتمع والقطاع البيطري.

وأوضحت كلية الطب البيطري، أنه وفي إطار برنامج الإشراف المشترك بين قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية بكلية الطب البيطري وقسم التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، أُجريت التجارب العملية الخاصة برسالة الماجستير تحت الإشراف العلمي الدكتور خالد نصر الدين فهمي، رئيس قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية بكلية الطب البيطري، الدكتور رفعت جبر، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم.

وتابعت: نُفّذت التجارب في مركز أبحاث الحيوان والدواجن بكلية الطب البيطري - جامعة القاهرة، حيث ركزت الدراسة على تغذية دواجن التسمين بأعلاف عضوية تحتوي على كسب فول الصويا المتخمر والخالية من المضادات الحيوية، وقد استُخدمت تقنية التخمر لتحضير كسب فول الصويا وإدخاله في العلائق بنسب مختلفة دون أي إضافات علفية، مع مقارنته بالمجموعة الضابطة.

وأشارت إلى أن النتائج الأولية أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أوزان الطيور ومعامل التحويل الغذائي، إلى جانب تحقيق أعلى معدلات لمعامل كفاءة الأداء الأوروبي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، حرص الكلية على دعم مشروعات الإنتاج الحيوي الآمن وتعزيز التوجهات العالمية للحد من استخدام المضادات الحيوية في الإنتاج الحيواني، من خلال تبني أبحاث تطبيقية تُسهم في رفع جودة المنتج المحلي وحماية صحة المجتمع.

