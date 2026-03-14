أول تحرك برلماني بشأن أزمة نقص أنابيب البوتاجاز بمحافظة سوهاج

كتب : عمرو صالح

02:01 ص 14/03/2026

النائب زكريا حسان

تقدم النائب زكريا حسان وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بطلب إحاطة إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في محافظة سوهاج خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليها من معاناة للمواطنين وارتفاع أسعار الأسطوانات في السوق السوداء.

وأوضح "حسان" في طلبه أن عدداً كبيراً من المواطنين في مراكز وقرى محافظة سوهاج يواجهون صعوبات في الحصول على أسطوانات البوتاجاز المدعمة، الأمر الذي فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الأزمة وبيع الأسطوانات بأسعار تفوق السعر الرسمي، بما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر البسيطة ويزيد من الضغوط المعيشية عليهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه شكاوى متكررة من أهالي عدد من المراكز، خاصة مركزي أخميم وساقلته، بشأن عدم كفاية الكميات المخصصة من أسطوانات البوتاجاز، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة في تلك المناطق.

وطالب النائب زكريا حسان وزير التموين والتجارة الداخلية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء نقص أسطوانات البوتاجاز في محافظة سوهاج، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان توفير الكميات اللازمة للمواطنين، مع ضرورة تشديد الرقابة على الموزعين والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلعة.

كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحل الأزمة بشكل جذري ومستدام، بما يضمن توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بشكل منتظم ويخفف من معاناة أهالي محافظة سوهاج.

