إعلان

خبير عسكري: إسرائيل توظف التصعيد في لبنان لتعزيز شعبية ترامب ونتنياهو

كتب : حسن مرسي

01:56 ص 14/03/2026

ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل توظف التصعيد الحالي في لبنان لتعزيز شعبية كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عبد المحسن خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن الضربات الإسرائيلية على البنية التحتية في جنوب لبنان تهدف إلى الانتقال من الأهداف المعلنة إلى أهداف غير معلنة، في سياق الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر والانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي أن استهداف الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية في جنوب لبنان، بما في ذلك منطقة الزرارية شمال نهر الليطاني، يأتي ضمن استراتيجية الضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ إجراءات سحب سلاح حزب الله.

وأشار عبدالمحسن إلى أن هذه الضربات تزامنت مع إنذار بإخلاء سكان من الضاحية الجنوبية، واستهداف جمعية القرض الحسن وتعطيل عملها، إلى جانب ضرب مخازن سلاح تابعة لحزب الله في منطقة الغوازي بصيدا.

وتابع عبد المحسن أن هذه التحركات تأتي كرد على عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب والقدس والجليل الأعلى.

وأشار إلى أن تكثيف الضربات من جانب حزب الله والحرس الثوري الإيراني يأتي في إطار الرد على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان بإعلان زيادة العمليات بنسبة 30% مع تغيير الذخائر المستخدمة، بهدف تدمير الصناعات الحربية اللبنانية وصولًا إلى مرحلة عدم القدرة على تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح الخبير العسكري أن تغيير نمط الاستهداف سواء داخل طهران من قبل الولايات المتحدة أو داخل لبنان من قبل جيش الاحتلال يعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى واشنطن بشأن بنك الأهداف التي يتم قصفها.

وأكد أن إدارة ترامب كانت تنتظر أن يتراجع النظام الإيراني أمام الضربات المكثفة التي استمرت أسبوعين ضد أهداف حيوية وسيادية، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والأهداف البحرية لتحييدها، لكن هذا لم يحدث.

أيمن عبد المحسن قصف لبنان جنوب لبنان إسرائيل التصعيد في لبنان

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

