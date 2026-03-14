الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيرات بالشرقية وأخرى بالربع الخالي

كتب : مصراوي

02:17 ص 14/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف أراضي المملكة، حيث تم التصدي لـ 5 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تدمير مسيرة أخرى في منطقة الربع الخالي، وذلك تزامناً مع استنفار أمني لتأمين كافة القطاعات الحيوية بالمملكة.
وأكدت "الدفاع السعودية" في بيان لها، أن المنظومات الدفاعية تمكنت من التعامل مع كافة التهديدات الجوية بكفاءة عالية، مما حال دون وصول أي منها إلى أهدافها، حيث أثبتت هذه العمليات قدرة القوات المسلحة على الـ اعتراض الجوي لكافة الأجسام المعادية وحماية المنشآت والمدنيين من أي هجمات تستهدف أمن واستقرار المنطقة الشرقية وكافة ربوع المملكة.
ووفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن وزارة الدفاع تواصل مراقبة الأجواء السعودية لضمان تأمين كافة المناطق، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديد يمس سيادة المملكة وأمن مواطنيها، كما تأتي هذه النجاحات في إطار الجاهزية التامة واليقظة المستمرة للقوات السعودية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة جراء هذا الـ اعتراض الجوي الناجح للأهداف المعادية.

