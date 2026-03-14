نشرة التوك شو| تحذيرات من تقلبات الطقس.. وعودة الأجواء الشتوية غدًا

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد اليوم تقلبات جوية بسبب تأثر البلاد بمرور منخفض جوي صحراوي على سطح الأرض.

كشف منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن والده واجه فترة فرض الحراسة على أموال الأسرة بشجاعة كبيرة وصلابة، رغم ما حملته من ضغوط قاسية على المستوى الشخصي والاجتماعي، مؤكدًا أنه ظل "مرفوع الرأس دائمًا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 67 مليوناً و657 ألفاً و252 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019، مما يعكس الإقبال الكبير والثقة في الخدمات المقدمة.

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحكمة في المفهوم القرآني تعني وضع الشيء في موضعه الصحيح، موضحًا أن قول الله تعالى: "وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ" يدل على أن لقمان كان يمتلك قدرة عظيمة على ضبط الأمور ووضع الكلمات والتصرفات في مواضعها المناسبة.

قال منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، إن فكرة تأسيس شركة "فيتراك" لصناعة المربى ارتبطت بشكل مباشر بعودة الأراضي الزراعية إلى أسرته بعد رفع الحراسة عنها.