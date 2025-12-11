شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

على رأسها خفض الدين.. رئيس الوزراء يُحدد 3 أولويات رئيسية للحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشغل الشاغل للحكومة في الوقت الحالي يتركز على ملف تخفيض الدين، سواء الدين العام الإجمالي أو الدين الخارجي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الصادرات، والنمو في القطاعات الإنتاجية تسير في المسار السليم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نقيب البيطريين يكشف مفاجأة بشأن نسبة اللحوم في السجق والبرجر

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، إن منتجات اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والسجق تحمل مخاطر غذائية واضحة حيث لا تُطبق المواصفات القياسية بالشكل الكامل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء: حريصون على حرية التعبير.. لكننا لن نصمت أمام "حملات التشكيك"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير، لكنها لن تقف صامتة أمام حملات الإساءة أو التشكيك غير المستندة إلى أي أدلة، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الشرب أو المنتجات الغذائية أو الأدوية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: نتوقع زيادة إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زاهي حواس يواجه وسيم السيسي: "هو فيه وادي ملوك تاني وأنا معرفش؟"

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، في مواجهة مع الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، ما أُثير بشأن وادي الملوك الثاني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يلتقي رئيس مجموعة "فيكا" الفرنسية لبحث توسعاتها في قطاع الأسمنت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع جي سيدوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيكا الفرنسية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"القومي لحقوق الإنسان": أداء الوطنية للانتخابات شهد "تحولًا جوهرياً"

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات قد شهد "تحولاً جوهريًا" وملحوظًا مع بدء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية،مبينا أن هذا التطور إلى الاستخدام الفعال والكامل لجميع الصلاحيات المخولة للهيئة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكالة الفضاء تبحث تعزيز التعاون الفضائي مع معهد بكين للتكنولوجيا

استقبلت وكالة الفضاء المصرية وفدًا من معهد بكين للتكنولوجيا (BIT)، في إطار دعم وتعزيز التعاون العلمي والتقني بين مصر والصين في مجالات تكنولوجيا الفضاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا