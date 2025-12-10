تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

متحدث الوزراء: مصنع "ليوني" خطوة مهمة لتوطين صناعة مكونات السيارات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمصنع "ليوني مصر" الجديد المتخصص في ضفائر السيارات بمدينة بدر.

"تنظيم الاتصالات": رصدنا "ارتفاع ملحوظًا" في محاولات اختراق الهواتف

قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن فرق الجهاز الفنية رصدت مؤخراً "ارتفاعاً ملحوظاً" في محاولات اختراق أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة

مستشار وزير الصحة: المركز الطبي المصري في جامبيا يؤكد صورتنا الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة، أن إنشاء المركز الطبي المصري في العاصمة الجامبية بانجول يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية، مدعومة بالرؤية المصرية في دعم الدول الإفريقية

مدير معرض الكتاب يكشف تفاصيل الاستعداد لدورة "نجيب محفوظ"

قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الشعار الرسمي للدورة الجديدة تم استلهامه من مقولة موثقة للكاتب العالمي نجيب محفوظ حول أهمية القراءة ودورها الفعال في تقدم الشعوب

لميس الحديدي تنتقد المنظومة الكروية: "تُقاد حالياً من 4 متخاصمين"

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن خسارة المنتخب الوطني بثلاثة أهداف نظيفة أمام الأردن في بطولة كأس العرب 2025 كان "خبر نكد علينا كلنا".