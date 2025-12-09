متحدث الوزراء: مصنع "ليوني" خطوة مهمة لتوطين صناعة مكونات السيارات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمصنع "ليوني مصر" الجديد المتخصص في ضفائر السيارات بمدينة بدر.



وقال خلال مداخلة في برنامج "استديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، الحمصاني إن افتتاح المصنع يمثل خطوة واضحة تعكس توجه الدولة المصرية نحو توطين كل من صناعة السيارات والصناعات المغذية والداعمة لها.



وأوضح أن المصنع الجديد هو المنشأة رقم 15 لشركة "ليوني" في مصر، والشركة الألمانية تستثمر حالياً في ثلاثة مواقع رئيسية داخل مصر، تشمل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة بمدينة بدر، بالإضافة إلى مصنعها القائم في محافظة أسيوط.



وذكر أن هذا المصنع يمثل "إضافة نوعية لصناعة وإنتاج مكونات السيارات"، والدولة لديها رؤية وخطة طموحة لتطوير قطاع صناعة السيارات، كما أن توطين صناعة المكونات هو أحد أهم الركائز الأساسية لهذه الخطة.



وأشار الحمصاني إلى أن المصنع الجديد يوفر نحو 6000 فرصة عمل، مما يمثل مساهمة كبيرة في ملف التشغيل.



ولفت إلى القدرة الإنتاجية الكبيرة للمنشأة، حيث تنتج يومياً 45 ألف ضفيرة كهربائية عبر ثلاث ورديات تشغيل متكاملة، مؤكداً أن ذلك يسهم بشكل فعال في دعم السوق المحلي ويعزز من زيادة حجم الصادرات المصرية.



وذكر أن مصنع "ليوني مصر" الجديد يسهم بفعالية في توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية المتخصصة داخل البلاد.