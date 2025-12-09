مدير معرض الكتاب يكشف تفاصيل الاستعداد لدورة "نجيب محفوظ"

قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الشعار الرسمي للدورة الجديدة تم استلهامه من مقولة موثقة للكاتب العالمي نجيب محفوظ حول أهمية القراءة ودورها الفعال في تقدم الشعوب.



وأشار خلال برنامج "الساعة 6"،المذاع على قناة "الحياة "، إلى أن إدارة المعرض واجهت تحديات كبيرة في التحقق من صحة المقولات المنسوبة لمحفوظ قبل الاستقرار على العبارة المختارة.



وأوضح مجاهد، أن شعار الدورة الحالية وهو "دعوة مفتوحة للقراءة" لا يمثل محورًا فكريًا محددًا للندوات والمناقشات، على عكس الدورات السابقة، بل يحمل رسالة عامة وهي دعوة مفتوحة للتمسك بالكتاب ومواجهة تراجع معدلات القراءة.



وأكد أن القضايا الثقافية الكبرى ستظل حاضرة بقوة ضمن أجندة الفعاليات، وسيتم الكشف عن أبرز الملفات الفكرية والثقافية خلال مؤتمر صحفي سيعقد في الأسبوعين المقبلين.



وذكر أن اختيار هذا الشعار لم يكن مجرد انتقاء لجملة لافتة، بل هو قرار ثقافي مدروس يستند إلى الإرث العظيم لنجيب محفوظ، الذي تحل الذكرى العشرون لوفاته هذا العام.



ونوه إلى أن هذا التوقيت هو ما دفع إدارة المعرض لاختياره شخصية المعرض تكريمًا لإسهاماته التي أثرت في الوعي العربي والعالمي. وأشار أيضًا إلى أن الإمكانيات المتوفرة حاليًا في أرض المعارض توازي أكبر الإمكانات العالمية، بل وقد تفوقها في بعض الجوانب.



وتابع قائلا: "في دماغي سكة مختلفة شوية، في دماغي أننا نروح للجيل الأصغر الذي لم ينل حظه من الاهتمام في المعارض السابقة، خاصة وأن 80% من زوار المعرض في العام الماضي كانوا من الشباب".



وأضاف أن المعرض سيتضمن هذا العام سلسلة ندوات يومية تحت عنوان "جيل يكتب العالم بطريقته".



كما أشار إلى أن استهداف الأطفال من خلال تنفيذ ندوات خاصة بهم، إلى جانب مسابقة لرسم أغلفة شخصية المعرض هذا العام، وهي شخصية نجيب محفوظ.