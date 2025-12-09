أكد الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة، أن إنشاء المركز الطبي المصري في العاصمة الجامبية بانجول يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية، مدعومة بالرؤية المصرية في دعم الدول الإفريقية.



وقال جاد، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مشروع المركز الطبي في جامبيا يعكس الدور المستمر لمصر في دعم القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المشروع يجدد الصورة الذكية والاستراتيجية لمصر على الصعيدين المجتمعي والاستثماري.



وأوضح جاد أن مصر تمتلك "أرضية قوية" في القارة، رغم التدخل الذي شهدته إفريقيا من قوى عدة، مشددا على أن مصر تجدد هذه الصورة بطريقة ذكية تستهدف الاستثمار والخدمة المجتمعية معًا، وهذا المشروع له "أثر إيجابي اقتصادي كبير على مصر والدول المستفيدة".



وذكر أن المشروع يحمل بعدًا استثماريًا مهمًا، حيث أن مصر تعد من أوائل الدول في إفريقيا في مجال المستحضرات الصيدلانية.



ولفت إلى أن المركز يحتوي على صيدلية للدواء المصري، ما يتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى غرب إفريقيا،موضحا أنه يعزز استراتيجية مصر في السياحة العلاجية.



وتابع قائلاً: "نشهد اليوم حدثاً استثنائياً في مجال الصحة، فمصر موجودة في إفريقيا منذ عقود، لكن اليوم نشهد استثمارات للقطاع الخاص المصري في أقصى غرب القارة، وهو بداية لصفحة جديدة من الدعم المصري للدول الإفريقية في مجال الصحة".