قالت الإعلامية لميس الحديدي إن معظم حيثيات المحكمة الإدارية العليا في أحكامها بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر والتي بلغت 30 دائرة - أشارت بشكل مباشر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" المُذاع على شاشة قناة "النهار": "ننتظر غداً من الوطنية للانتخابات أن تتصدى لحيثيات الإدارية العليا التي أشارت إليها في معظم تلك الحيثيات."

وتابعت : "مع احترامنا للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مستشاريها، حيث كانت سباقة بإبطال الانتخابات في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى." لكنها استدركت قائلة: "كل ما قدمته الإدارية العليا من حيثيات يحتاج لإجابات واضحة ننتظرها غداً في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوطنية للانتخابات وهي تعلن عن نتائج انتخابات المرحلة الثانية."

واكملت الحديدي حديثها قائلة: "أنتظر من مستشاري الهيئة الوطنية للانتخابات غداً أن يتصدوا للرد على الحيثيات التي نقلتها الإدارية العليا في أحكامها، وكلاهما هيئتان قضائيتان، فيردوا على بعض."

واختتمت الحديدي، مؤكدة: "لأنه في النهاية الوطنية للانتخابات هي القائمة بالعمل على الإشراف على العملية الانتخابية، وهناك تفاصيل كثيرة لا زالت في الانتخابات ونحتاج للثقة في الفترة القادمة، ومن ثم نحتاج ردوداً لما أعلنته الإدارية العليا."