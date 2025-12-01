إعلان

"المسلماني" يكشف أسباب تراجع القوة الناعمة المصرية خلال العقود الأخيرة -(فيديو)

كتب- عمرو صالح:

10:42 م 01/12/2025

الكاتب أحمد المسلماني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سبب تراجع القوة الناعمة والإعلام المصري خلال العقود الأخيرة.


وقال "المسلماني"، خلال لقائه بشبكة سكاي نيوز": "في تقديري العام القوة الناعمة المصرية شهدت تراجعًا خلال العقود الأخيرة بسبب وفاة البعض من الرواد المؤثرين الذين غادروا عالمنا وظهور منافسين جدد لم يكونوا موجودين من قبل"، إضافة إلى تراجع نسب المشاهدات في السينما والمسرح وإغلاق الكثير منها وتراجع إعلام الدولة "ماسبيرو" ومؤسسة الأهرام العريقة اللذان يعدان دينامو القوة الناعمة في مصر".


وأضاف: "وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته القوة الناعمة المصرية لكنها لا تزال الأكبر في العالم العربي".


وأوضح المسلماني أن هذا التراجع يأتي وفقًا للمعايير العالمية، مستشهدًا بمقولة أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي قال إن "القوة الناعمة لمصر أكبر من القوة الناعمة الألمانية أو اليابانية".


واختتم "المسلماني"، حديثه مؤكدًا أن مصر في طريقها للعودة من جديدة بإعلام قوي يكمن في اختبار إعلاميين جدد وزراعة الأمل للوجوه الشابة.

@skynewsarabia القوة الناعمة لمصر أكبر من القوة الناعمة الألمانية أو اليابانية ولكن هناك تراجع حدث ويجب أن يتم تداركه .. المفكر السياسي #أحمد_المسلماني في #حديث_العرب مع الدكتور #سليمان_الهتلان ♬ original sound - SkyNewsArabia

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد المسلماني تراجع القوة الناعمة العقود الأخيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة