

كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سبب تراجع القوة الناعمة والإعلام المصري خلال العقود الأخيرة.



وقال "المسلماني"، خلال لقائه بشبكة سكاي نيوز": "في تقديري العام القوة الناعمة المصرية شهدت تراجعًا خلال العقود الأخيرة بسبب وفاة البعض من الرواد المؤثرين الذين غادروا عالمنا وظهور منافسين جدد لم يكونوا موجودين من قبل"، إضافة إلى تراجع نسب المشاهدات في السينما والمسرح وإغلاق الكثير منها وتراجع إعلام الدولة "ماسبيرو" ومؤسسة الأهرام العريقة اللذان يعدان دينامو القوة الناعمة في مصر".



وأضاف: "وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته القوة الناعمة المصرية لكنها لا تزال الأكبر في العالم العربي".



وأوضح المسلماني أن هذا التراجع يأتي وفقًا للمعايير العالمية، مستشهدًا بمقولة أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي قال إن "القوة الناعمة لمصر أكبر من القوة الناعمة الألمانية أو اليابانية".



واختتم "المسلماني"، حديثه مؤكدًا أن مصر في طريقها للعودة من جديدة بإعلام قوي يكمن في اختبار إعلاميين جدد وزراعة الأمل للوجوه الشابة.