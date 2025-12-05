إعلان

أول تعليق لوالد أحمد عبدالقادر ميدو عقب وصوله مطار القاهرة

كتب- عمرو صالح:

09:58 م 05/12/2025
    أحمد عبدالقادر ميدو عقب وصوله مطار القاهرة (1)
    أحمد عبدالقادر ميدو عقب وصوله مطار القاهرة (2)
    أحمد عبدالقادر ميدو عقب وصوله مطار القاهرة (3)

علق الحاج محمد عبدالقادر والد أحمد عبدالقادر ميدو، صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية في أوروبا، على عودة نجله لمصر بعد إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.

وقال الحاج محمد في تصريحاته لمصراوي، ربيت ابني محمد منذ صغره على قول الله تعالى لرسوله الكريم: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".

وتابع: أحمد عمل اللي أتربى عليه وحبه لبلده مزروع فيه من طفولته.

واختتم الحاج محمد حديثه موجهًا الشكر والتقدير للدولة المصرية على وقوفها بجانب ابنه داعيا الشباب بالعمل لصالح الوطن.

وقال عبدالقادر عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "انتصرت مصر، الحمد لله، إسقاط تهمة حيازة السلاح لعدم وجود أي أدلة.. وإسقاط تهمة مقاومة السلطات".

