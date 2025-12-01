محافظة الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات بالمريوطية فيصل - (صور)

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذها حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن المخالفات والتعديات الصادرة عن بعض المقاهي والكافيهات بطريق المريوطية فيصل، والتي شملت الاعتداء على الطريق العام وإدارة أنشطة بدون تراخيص.

وأسفرت جهود حي الهرم عن غلق عدد من المنشآت المخالفة بشارع المريوطية فيصل، وتحرير محاضر بيئية ضد غير الملتزمين، إلى جانب رفع ٩٠٠ حالة إشغال خاصة بالمقاهي والكافيهات المخالفة لتعدّيها على حرم الطريق العام واحتلال مساحة من الشارع، وهو ما يعرض المارة للخطر ويدفعهم للسير على نهر الطريق، فضلًا عن تسبب بعض المنشآت المخالفة في إحداث ضوضاء على مدار اليوم.

وتابع تنفيذ الحملات كلٌّ من السيد طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق، وإدارات الإشغالات ورخص المحال والبيئة.