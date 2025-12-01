إعلان

محافظة الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات بالمريوطية فيصل - (صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

06:29 م 01/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (4)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (3)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (5)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (7)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (6)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (9)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (10)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (11)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (12)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (8)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تشن حملة على المقاهي والكافيهات (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذها حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن المخالفات والتعديات الصادرة عن بعض المقاهي والكافيهات بطريق المريوطية فيصل، والتي شملت الاعتداء على الطريق العام وإدارة أنشطة بدون تراخيص.

وأسفرت جهود حي الهرم عن غلق عدد من المنشآت المخالفة بشارع المريوطية فيصل، وتحرير محاضر بيئية ضد غير الملتزمين، إلى جانب رفع ٩٠٠ حالة إشغال خاصة بالمقاهي والكافيهات المخالفة لتعدّيها على حرم الطريق العام واحتلال مساحة من الشارع، وهو ما يعرض المارة للخطر ويدفعهم للسير على نهر الطريق، فضلًا عن تسبب بعض المنشآت المخالفة في إحداث ضوضاء على مدار اليوم.

وتابع تنفيذ الحملات كلٌّ من السيد طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق، وإدارات الإشغالات ورخص المحال والبيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة إزالة إشغالات مقاهي الجيزة محافظة الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة