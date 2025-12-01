إعلان

مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة

كتب : محمد نصار

05:02 م 01/12/2025

أتوبيسات النقل العام

بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 في تطبيق نظام تجزئة تعريفة الركوب بدلًا من التذكرة الكاملة الموحدة.

وقال مصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن القرار ينطبق على جميع الخطوط العاملة في القاهرة الكبرى، بما فيها الأتوبيسات المكيفة.

وأضاف المصدر، أن المناطق والجراجات المختلفة تلقت تعليمات رئيس الهيئة الجديدة في هذا الشأن.

