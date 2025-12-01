مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة

بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 في تطبيق نظام تجزئة تعريفة الركوب بدلًا من التذكرة الكاملة الموحدة.

وقال مصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن القرار ينطبق على جميع الخطوط العاملة في القاهرة الكبرى، بما فيها الأتوبيسات المكيفة.

وأضاف المصدر، أن المناطق والجراجات المختلفة تلقت تعليمات رئيس الهيئة الجديدة في هذا الشأن.

