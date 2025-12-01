الطقس غدا.. الأرصاد: غطاء سحابي يحجب الشمس وأمطار بعدة مناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يعمل على حجب أشعة الشمس.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هذا الغطاء السحابي قد يصاحبه سقوط رذاذ خفيف على مناطق عشوائية.

وتابعت الهيئة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس الغد الثلاثاء، استمرار انخفاض الحرارة على مختلف الأنحاء، لتسجل القاهرة 22 درجة صباحا، و14 في المساء.

